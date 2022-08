Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Avrei preferito che la delega fiscale fosse approvata oggi. Non è stato possibile. A fronte di questo le forze politiche si sono impegnate a votarla il 7 settembre con la promessa del governo che non farà scherzi o sorprese di produrre i decreti delegati prima del prossimo governo. Mi pare una richiesta molto ragionevole che può essere soddisfatta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa.