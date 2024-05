Fisco: Faraone, ‘Palazzo Chigi saloon da film western’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Più si avvicinano le elezioni europee, più la maggioranza di destra va in mille pezzi. Non c’è giorno in cui non se le diano di santa ragione”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Oggi -aggiunge- dopo la leva bonsai, arriva il redditometro. La ‘resurrezione’, a sei anni dalla sua abolizione, operata dal viceministro Leo, è la sostanziale presa d’atto del totale fallimento del concordato preventivo. E la cassa di Giorgia Meloni langue. Incredibile che la maggioranza corra a distinguersi, come se il viceministro fosse un estraneo e non un importante esponente di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio ha ancora il coraggio di parlare di armonia della maggioranza? Palazzo Chigi ormai sembra un saloon di un film western”.