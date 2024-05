Fisco: Fdi, ‘no a grande fratello sinistra, nostro modello opposto’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “L’orientamento del governo e della maggioranza rispetto alla questione tasse è scritta nella nostra riforma fiscale. Un modello non invasivo e più vicino ai cittadini. Con noi non sarà mai possibile tornare al grande fratello fiscale voluto dalla sinistra, siamo portatori sani di un modello radicalmente opposto”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.

“Il nostro obiettivo rimane quello di colpire con ogni mezzo la grande evasione fiscale e non vessare cittadini e imprese che vogliono fare, e i risultati finora raggiunti parlano chiaro: questo Governo ha fatto registrare il record assoluto del recupero dell’evasione fiscale nell’esercizio 2023, senza spiare dal buco della serratura nella vita dei cittadini. È questa la nostra volontà e quella di tutto il governo, le parole di Giorgia Meloni mettono fine a ogni sterile polemica sul presunto, e impossibile, ritorno al vecchio redditometro”, concludono gli esponenti di Fdi.