Fisco: Fenu (M5s), ‘Renzi ridicolo, ha votato e voluto lui prelievo forzoso conti correnti’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Nulla di cui stupirsi, da parte di un ex presidente del Consiglio che, come Matteo Renzi, ormai ha più parlamentari che voti nel Paese e non ha più nulla da dire di sensato. All’ex ‘Rottamatore’, ormai ridottosi al ruolo di ‘Guastatore’, va ricordato che il suo partito, Italia Viva, alla Camera, ha convintamente votato a favore della delega fiscale del centrodestra che contiene il passaggio del progressivo superamento del ruolo e della cartella esattoriale per velocizzare gli incassi, anche puntando sulla velocizzazione degli accessi ai rapporti finanziari del contribuente”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera.

“Non solo – continua il deputato pentastellato -, perché oltre a essersi votato a Montecitorio questo passaggio dell’attuale delega governativa, è stato proprio il governo Renzi, facendo finta all’epoca di abolire Equitalia per cambiarle semplicemente nome, a prevedere l’accesso dell’amministrazione finanziaria ai conti correnti, il prelievo forzoso”. “Quindi è semplicemente ridicolo che adesso rivendichi per Italia Viva la presentazione di un non meglio precisato emendamento soppressivo. L’unica certezza è che chi ha votato fieramente contro questa delega fiscale, contro tutta la delega fiscale, è il M5S”, conclude Fenu.