Fisco, Ferrari (Afi): “Total tax report fornisce importanti dati di cassa”

28 Maggio 2025

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Il Total tax report è fondato solo ed esclusivamente sulla Cassa, perché è il contributo delle aziende al Paese. Abbiamo chiesto uno sforzo particolare ai nostri soci affinché raccogliessero e fornissero i dati a Ey”, organizzazione globale che offre servizi professionali. “Ey ha elaborato questi dati secondo le best practices internazionali, ha predisposto il Report e ne ha assicurato l’assoluta confidenzialità. Abbiamo deciso di predisporre questo documento per dare un contributo al dibattito sul ruolo delle grandi imprese e sul loro contributo all’erario e al contesto in cui operano”.

Con queste dichiarazioni, Massimo Ferrari, Presidente di Afi, l’Associazione Fiscalisti d’Impresa, è intervenuto alla presentazione della seconda edizione del Total tax contribution report Italia, promossa a Milano da Ey in collaborazione con la stessa Afi.

Quella presentata a Milano è la seconda edizione del Report. La prima fu “presentata a Roma alla presenza del vice ministro Maurizio Leo e del direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone due anni fa”, ricorda Ferrari.

“Quello che notiamo ancora oggi – spiega il presidente di Afi- è che spesso i commentatori, gli osservatori e gli stakeholder, quando esprimono una valutazione sul contributo della grande azienda, si soffermano sulla variabile del Tax rate e riteniamo che sia estremamente riduttivo. Il report segnala invece variabili e aspetti diversi che, a mio avviso, devono essere valorizzati. Durante l’incontro odierno – aggiunge – abbiamo discusso a lungo sul ruolo dell’impresa tra Tax collective e Tax borne e sul concetto di Total tax rate borne. Penso che siano elementi che possano migliorare e arricchire il dialogo”, dice.

Infine Ferrari si focalizza sul ruolo del Tax director, una figura che “negli ultimi 15 anni è cambiata moltissimo”, fa notare. “Il Tax director è molto più di un tecnico – sottolinea – è un manager e deve avere capacità relazionali molto elevate per gestire gli stakeholder che oggi sono anche Cfo, l’Agenzia delle Entrate in Italia, i membri del board, il collegio sindacale, gli investor e quant’altro”, conclude.