Fisco: Fontana, ‘riforma per razionalizzare e semplificare sistema’

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “In contesti aziendali sempre più complessi, la professione del commercialista si è ulteriormente evoluta e ramificata, per essere in grado di rispondere a richieste sempre nuove, anche di natura non strettamente contabile o fiscale. La centralità della figura del commercialista nell’attuale assetto economico-giuridico ha permesso agli esponenti della categoria di rappresentare al meglio le esigenze avvertite come indefettibili ai fini di una maggiore competitività fiscale, che è cruciale per la crescita dell’economia italiana, l’occupazione, l’innovazione e gli investimenti. In tale contesto si inquadra la legge di delega per la riforma fiscale approvata in questa legislatura, che ha, come obiettivo primario, quello di razionalizzare e semplificare in modo organico il sistema tributario”. Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel messaggio inviato al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio, in occasione dell’incontro annuale promosso dal Consiglio nazionale.