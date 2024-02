Fisco: Foti, ‘sinistra evade dalla realtà, con centrodestra record contro evasione’

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Nuova magra figura di Elly Schlein che in più occasioni ha sostenuto che il Governo di centrodestra strizzava l’occhio agli evasori. Il 2023 segna invece un nuovo record positivo contro l’evasione fiscale: 19,6 miliardi confluiti nelle casse dello Stato a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, cui vanno aggiunti 5,1 miliardi introitati grazie alla ‘rottamazione’ delle cartelle, pace fiscale e tregua fiscale, il Fisco ha chiuso il 2023 con un introito di 24,7 miliardi di euro, 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%). Inoltre ulteriori 6,7 miliardi sono frutto dell’attività che l’Agenzia entrate-Riscossione svolge per conto di altri enti (Inps, Inail, Ministeri, Prefetture e Comuni)”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Mentre la sinistra con polemiche infondate evade dalla realtà, il centrodestra fa i fatti -aggiunge- attraverso il recupero di imposte, tasse e contributi non versati, promuove un fisco amico dei contribuenti e prosegue sulla strada della riforma fiscale, con l’approvazione dei relativi decreti legislativi”.