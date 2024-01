Fisco: Foti, ‘sinistra tassa e spendi ci riprova con disco rotto patrimoniale’

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La sinistra tassa e spendi ci riprova con la patrimoniale. Un disco rotto con cui vorrebbe sistemare debito e conti pubblici, danneggiando gli italiani e tassando ciò che hanno di più caro: la casa e, più in generale, gli immobili. Come detto e ribadito più volte, per Fratelli d’Italia la casa è sacra e non si tocca”. Lo afferma il capogruppo del partito alla Camera, Tommaso Foti.

“Forse non paga della più pesante patrimoniale della storia d’Italia che grava sugli immobili, l’Imu, la professoressa Fornero -aggiunge l’esponente di Fdi- trova oggi nuovi fans: non a caso il Pd, per bocca dell’onorevole Morassut, non solo non sconfessa la surreale idea della Fornero, ma la fa propria. Mentre quindi il campo largo delle tasse, con il Pd e i suoi peduncoli, vorrebbe di nuovo mettere le mani in tasca a chi ha la colpa di essere proprietario di un immobile, il Governo Meloni taglia le tasse sul lavoro e mette più soldi per lavoratori e pensionati”.