Fisco: Fratoianni, ‘delega strizza l’occhio a evasori’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a una situazione paradossale e indegnamente diseguale: pochissimi hanno tantissimo, e la grande maggioranza dei cittadini ha sempre meno, gli stipendi hanno perso potere d’acquisto. E di fronte a tutto questo la maggioranza che fa? Riedita una umiliante social card, una misera tessera annonaria che non risponde ai problemi del Paese. E ha messo pure in campo una delega fiscale che non redistribuisce affatto la ricchezza, anzi strizza l’occhio agli evasori. Ma cosa aspettarsi da un governo la cui leader ha definito il fisco un pizzo di Stato?”. Così, in una nota, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Servirebbe tutt’altro, perché non è accettabile che il 5% degli italiani detenga da solo il 40% della ricchezza nazionale. Di fronte a un tale livello di diseguaglianza serve una riforma dell’imposizione patrimoniale che elimini quelle esistenti e regressive come l’Imu sulla seconda casa e l’imposta di bollo, e ne introduca una unica con aliquote fortemente progressive sulle grandi ricchezze. Si tratta di rimettere al centro l’interesse generale prima di quello particolare”, spiega l’esponente dei rossoverdi che poi non nasconde il rammarico perché “l’aula di Montecitorio abbia bocciato il nostro ordine del giorno sul tema. E dispiace ancor di più che, al di là di alcune eccezioni, anche Partito democratico e Movimento 5 stelle non lo abbiano sostenuto astenendosi”.