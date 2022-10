Fisco: Fratoianni, ‘no flat tax ma contributo solidarietà’

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “In queste ore il Governo conservatore inglese torna indietro sull’assurda iniziativa di tagliare massicciamente le tasse ai più ricchi del Regno Unito. Una buona notizia. E mi auguro che ne terrà conto anche la destra italiana dato che ha nel proprio programma questa idea con la flat tax.” Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rainews.

“Quello che servirebbe -prosegue il leader di Sinistra italiana- è quello che ha fatto in questi giorni in Spagna il governo dei socialisti e di Podemos, e che ha fatto il contrario di Londra: ha introdotto una misura che prevede un contributo di solidarietà da parte dei milionari per abbassare le tasse ai ceti popolari e medi”.