Fisco: Fratoianni, ‘patrimoniale su italiani esiste ed è inflazione’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Che il centrodestra si schieri compattamente contro una tassazione sulle grandi ricchezze e faccia barricate a difesa dei super ricchi non è certo una novità, difende come sempre ha fatto i ceti più agiati e quei pochi che hanno di più in questo Paese. C’è però un problema che riguarda anche le opposizioni perché pare che in Italia di questo tema non si possa discutere eppure ogni volta che viene pubblicato un dato, uno studio, una ricerca si registra sempre la stessa cosa: e cioè la ricchezza in questo Paese aumenta ma si concentra sempre più nelle mani di pochissimi, mentre l’enorme maggioranza degli italiani ne ha sempre meno. Allora per quello che mi riguarda non gli piace alla destra al governo la parola patrimoniale? Il nome lo possono scegliere gli altri, lo chiamassero pure Topo Gigio ma qualcosa che renda l’idea della ricostruzione di una dinamica di giustizia sociale serve fare”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni de La7 nel corso di un collegamento da piazza Montecitorio con ‘Tagadà’.

“Ormai -aggiunge- nel mondo non ne discutono solo le sinistre sono gli stessi miliardari che si pongono il problema. E sarebbe anche ora che dalle parti della destra smettessero di scherzare con le immagini caricaturali: la patrimoniale sulla maggioranza degli italiani esiste già e si chiama inflazione, una patrimoniale ingiusta contro cui si sta facendo troppo poco, e non si può dimenticare che un’altra patrimoniale è sulle spalle della maggioranza degli italiani e non certo sui super ricchi, ed è ad esempio l’Imu sulla seconda casa”.