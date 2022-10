Fisco: Freni (Lega), ‘flat tax a 100mila? Non vedo problemi a farla in manovra’

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – La flat tax partite iva fino a 100 mila euro la farete subito? “Non vedrei alcun problema a farla direttamente in legge di bilancio, allo Stato non dovrebbe costare più di tanto, sotto al miliardo”. Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’Economia (Lega), ospite di Restart, in onda stasera su Rai2. “Giorgia Meloni vorrebbe una flat tax incrementale da 65 in poi, ma d’altronde gli amici di Fratelli d’Italia hanno votato con noi l’emendamento della legge delega fiscale che prevede l’incremento. Quindi l’impianto ci vede d’accordo, poi possiamo discutere se da 65 a 100 facciamo un’aliquota al 15, al 20 o incrementale, ma certamente chi guadagna 66 mila euro dal primo gennaio avrà un regime fiscale differente da quello che ha oggi”.

A chi gli domanda se saremmo in grado di sostenere un’economia senza debito, “io non sono innamorato del debito anzi – ha replicato Freni – credo non sia mai una buona soluzione, ma la domanda che dobbiamo farci è se saremo o non saremo in grado di sostenere l’economia senza debito. Perché da oggi fino al 31 dicembre, più o meno, riusciamo a sostenere l’economia, ma nel 2023 bisognerà trovare un modo anche diverso dal debito ma allo stesso modo capiente per riuscirci. Con un problema, che non sappiamo quanto ci costerà sostenere la spesa energetica, e non dico tra un anno ma a gennaio. Perché una misura che a luglio abbiamo quotato e stanziato per 3 miliardi e mezzo, a settembre ci è costata più del doppio, 6 miliardi e quattro”, ha concluso.