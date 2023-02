Fisco: Gardini (Fdi), ‘interesse italiani stella polare Governo’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Dopo i primi 100 di buon governo Meloni, possiamo dire con fermezza che l’Esecutivo è dalla parte dei cittadini. E lo sta dimostrando focalizzando la sua attenzione in primis sulla riforma del fisco, per uno Stato al servizio del cittadino e non un persecutore che ostacola famiglie ed imprese. Meno burocrazia e più efficienza, lotta all’evasione e più celerità. Ecco la stella polare del centrodestra: perseguire gli interessi degli italiani”. Lo afferma Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d’Italia.