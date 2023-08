Fisco: Gasparri, ‘depositata mozione in Senato per tassare giganti del web’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Sto depositando una mozione in Senato per chiedere al governo iniziative concrete per accelerare ogni forma di imposizione fiscale che riguardi i giganti della rete. Parlo di Amazon, Google, Apple, Netflix e quant’altro”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama. Per lui, “l’Europa agisce con troppa lentezza e la global minimum tax appare troppo contenuta e rinviata a date troppo lontane”.

“Immagino che questa tesi troverà consenso ampio in Parlamento. E mi aspetto convinto e totale sostegno del governo, ma sarà bene che il Parlamento si esprima contro la prepotenza dei giganti della rete esentasse, perché l’equità fiscale e l’equità sociale vanno in tutt’altra direzione. Tassare i giganti del web è urgente e non lasciarli impuniti è il dovere di ogni governo responsabile. Il Parlamento si dovrà pronunciare con chiarezza e sono certo che il centrodestra sarà coeso e coerente, dimostrandosi coraggioso di fronte a tutti i giganti. Inginocchiarsi di fronte a qualche potentato planetario non è certo nelle corde della nostra coalizione. E in ogni caso io sarò determinato su questo versante”, conclude Gasparri.