Fisco: Gasparri, ‘si può ragionare su tassazione stock option banchieri’**

14 Ottobre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Da gennaio ad agosto 2024 le entrate fiscali sono aumentate di 22 miliardi di euro, senza aumentare le tasse. Anzi, le aliquote sono diminuite. Sono stati introdotti cenni di ‘flat tax’ per alcune attività. E il numero degli occupati è cresciuto, raggiungendo la cifra record di 24 milioni. Il governo di centrodestra non intende aumentare le tasse affinché l’economia cresca. E questo può accadere solo se tutti pagano il giusto. Ad esempio, per i banchieri ci sono degli strumenti di incentivazione, chiamati stock option”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7

“Sono dei premi che ottengono in base ai risultati raggiunti. E si parla di cifre stratosferiche che i grandi manager o gli amministratori di grandi banche, come Orcel, guadagnano. Ecco, si può ragionare sulla tassazione delle stock option dei banchieri, ma non su quella delle banche, che già pagano un’addizionale del 4%”, conclude.