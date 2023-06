Fisco: Grillo, ‘welfare a rischio sostenibilità, riequilibrare tassazione’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – “In Italia, come anche negli altri paesi dell’Ue, continuiamo ad avere come punto di riferimento principale per la tassazione, il lavoro. Il nostro modello di welfare, che si basa sulla contribuzione dei lavoratori, fra non molto sarà a rischio sostenibilità. Se la tassazione fosse riequilibrata sulla base del fatturato, del giro di affari delle aziende, e se applicassimo una minimum tax sugli utili delle società di capitale, il nostro welfare acquisirebbe la sostenibilità necessaria. Tuttavia, un tale approccio non può essere adottato in un solo Paese ma dovrebbe avvenire, per quel che ci riguarda dentro l’Unione Europea”. Lo scrive Beppe Grillo su Facebook.