Fisco: Guerra (Pd), ‘indecorosa saga su concordato preventivo non ha fine’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “L’indecorosa saga del concordato preventivo sembra non avere termine. Dopo avere ottenuto aliquote stracciate su quello che si paga in più nei due anni oggetto di accordo, mentre i lavoratori dipendenti pagano le aliquote piene dell’Irpef sugli aumenti contrattuali, ora la maggioranza chiede una specifica sanatoria per tutte le imposte che chi aderisce al concordato non ha pagato nei cinque anni precedenti. Il prossimo passo sarà dare un bonus ai concordanti perché paghino il concordato!”. Lo scrive su X Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale Pd.