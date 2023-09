Fisco: Gusmeroli (Lega), ‘è finalmente arrivato tempo della semplificazione’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Questa è una straordinaria occasione per l’Italia: la Lega e il centrodestra stanno dando una strategia al Paese, nell’ottica della semplificazione a 360 gradi, anche per renderlo attrattivo rispetto agli investimenti esteri. La complicazione infatti è una tassa occulta che paghiamo tutti”. Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera e responsabile Fisco della Lega, intervenendo al convegno “Rest@rt – Reinforcing Med Microfinance Network for Start-Up” organizzato da FederTerziario.

“Sistemi semplici e a bassa tassazione sono la chiave sia per la crescita sia per un efficace contrasto al sommerso: vedasi i risultati della cedolare secca sulle locazioni abitative – prosegue -, che ha abbattuto pesantemente l’evasione, e i benefici della mini flat tax, che oggi interessa ben 2 milioni di attività produttive. La delega e la prossima manovra gettano le basi anche per un graduale riequilibrio nel rapporto fra cittadino e fisco. Si pensi al nostro provvedimento per la rateizzazione del maxi-acconto di novembre da gennaio a giugno dell’anno successivo, una battaglia che porto avanti con la Lega da tre anni e che consentirà finalmente di pagare metà delle tasse a reddito percepito e quindi da gennaio a giugno dell’anno successivo”. “Avanti anche con la conferma del taglio al cuneo fiscale e la detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produzione. Il nostro è un Paese di eccellenze imprenditoriali. Semplificarlo significa aumentare la possibilità di fare rete con gli altri Paesi, anche quelli del Mediterraneo, da cui transita il 10% del Pil mondiale”, conclude Gusmeroli.