Fisco: Magi, ‘da Meloni involuzione fiscale’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni parla delle riforma fiscale come una grande rivoluzione. A me pare piuttosto una involuzione fiscale: nessuna riduzione delle tasse ma solo una dilazione delle cartelle esattoriali, fatta peraltro anche in maniera eccessivamente discriminatoria tra autonomi e dipendenti. Un altro gioco di prestigio della nostra premier”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.