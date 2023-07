Fisco: Magni (Avs), ‘ennesimo regalo a furbetti ed evasori’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Dopo le 12 sanatorie previste dalla legge di bilancio, ora l’attacco all’Agenzia delle Entrate nella delega fiscale. Per Fratelli d’Italia l’ente deve fermare il contenzioso al primo grado, se a vincere è il contribuente, e non andare oltre. Per la destra evasore ed elusore non possono essere perseguiti fino alla fine dei tre gradi di giudizio. Un modo per incentivare comportamenti fiscali scorretti e non la salvaguardia del contribuente. E poi altre proposte che dimezzano il tempo per i controlli, sanzioni penali ridotte per quella che chiamano ‘evasione di necessità’ e così via. La delega fiscale è l’ennesimo regalo a furbetti e evasori”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.