Fisco: Marattin (Az-Iv), ‘delega ricalca in toto impostazione Draghi’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il nostro voto favorevole è dovuto al fatto che questa delega ricalca in toto il lavoro parlamentare fatto nella scorsa legislatura, poi confluito nella delega Draghi”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla delega fiscale. “I principi di riforma dell’Irpef, della tax expenditure, dell’Iva, di abolizione e sostituzione dell’Irap, di tassazione dei redditi finanziari, la semplificazione dell’Ires – spiega – sono gli stessi e rappresentano un patrimonio di tutti. Ci sono, è vero, anche cose che non ci convincono del tutto, come la flat tax incrementale, grazie a noi sostituita dalla detassazione dei premi di produttività”.

“Il nostro voto favorevole è confermato anche dopo il passaggio al Senato, perché su due temi come il federalismo fiscale e l’accertamento/riscossione non si è ceduto agli slogan ma seguito il buonsenso. Ora però inizia la fase di attuazione. E non vorrei che si attuasse solo la parte, riguardante procedure e accertamenti, che non costa. Così facendo, però, non si può parlare di ‘fare la storia’. Dunque, attenzione alle scelte che farete. Nel frattempo noi saremo qui con l’atteggiamento di chi non cede a populismi e agli slogan, continuando a fornire la speranza che questo Paese possa ancora essere profondamente riformato, senza cedere a populismi e conservatorismi”, conclude Marattin.