Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “C’è un Salvini di lotta e uno di governo. Quello di lotta dice un sacco di cose, propone il condono, vuole portare Le Pen in maggioranza, si schiera contro Nordio, quello di governo non fa nulla”. Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, presidente di Libdem europei ed ex parlamentare del Partito democratico.