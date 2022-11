Fisco: ‘Mattarella, nei prossimi mesi Svizzera via da black list’**

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’incontro tra i due ministri svizzero e italiano competenti lascia prevedere una rapida soluzione positiva nell’arco dei prossimi mesi”. Lo ha assicurato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad un giornale svizzero, a proposito della rimozione della Svizzera dalla cosiddetta black list in materia di regimi fiscali. Una questione emersa nel corso dei colloqui di ieri tra il Capo dello Stato e il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis.

“Sul piano simbolico -aveva spiegato quest’ultimo- per la Svizzera è molto importante, essendo noi del tutto in piena compliance con le norme, non c’è più nessuna ragione perché questo listing debba ancora esistere. Sul piano materiale non è molto importante ma su quello simbolico è molto importante”.