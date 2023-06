Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Noi intendiamo andare avanti col taglio del cuneo. Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c’è un problema di salari, l’obiettivo è rendere il taglio del cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita”. Ma il governo punta “a rendere strutturale” il taglio del cuneo fiscale. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa nel Forum in Masseria.