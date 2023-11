Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Introduciamo il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni. Uno strumento che aumenta la collaborazione con il fisco” ed è una dimostrazione di “fiducia dello Stato verso i contribuenti perchè con l’adesione al concordato il contribuente viene liberato dagli accertamenti per i successivi due anni”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm.