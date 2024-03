Fisco: Meloni, fiera del coraggio di una riforma nel cassetto per 50 anni

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo messo in consultazione le bozze” dei testi unici in materia fiscale e “accoglieremo gli spunti della politica e degli addetti ai lavori per varare una riforma in cui la certezza del diritto sia la cifra fondamentale. Ma lasciatemi dire che sono fiera che questo sia il governo che affronta una riforma che per 50 anni è stata messa in un cassetto perché era troppo complessa da raffrontare, fiera chi sia questo governo che sta allineando l’Italia ai principali standard europei e consegnare ai cittadini un fisco più equo e responsabile”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ad un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.

A guidare l’esecutivo, ha concluso, la “visione di un’Italia in cui il fisco sia un alleato per la crescita e lo sviluppo, con i cittadini che si sentono supportati dalle istituzioni e tutti remano nella stessa direzione per far crescere questa nazione”.