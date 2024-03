Fisco: Meloni, ‘record recupero evasione, Stato non è più nemico’

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Vuol dire che quando tu non disturbi ma anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia perché una parte della stessa ricchezza torna allo Stato. E infatti nello stesso anno, il 2023, l’Agenzia delle Entrate ci dice anche che abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale, che è un altro dato straordinario”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

Il governo, rivendica la premier, ha impostato un approccio diverso, per cui “lo Stato non può diventare un nemico”, perché “noi dobbiamo rendere lo Stato una realtà che non va aggirata, è la nostra azienda di famiglia, e se non lo capiamo i nostri problemi non li risolveremo ma: bisogna cambiare l’impostazione culturare e far capire che facciamo parte dello stesso destino”.