Fisco: Meloni, ‘riforma catasto mentre crisi divora risparmi italiani’

Maggio 27, 2022

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Tasse e rincari stanno divorando i risparmi degli italiani. A certificarlo è l’ultimo rapporto Eurispes: il 45,3% delle famiglie dichiara di essere costretta a intaccare i propri risparmi per arrivare a fine mese. Ma la priorità del Governo a trazione Pd è tutt’altra: la riforma del catasto, che non solo aumenterà le tasse sulla casa ma inciderà anche sull’Isee, lo strumento che serve per iscrivere i figli all’asilo, fare domanda per la casa popolare o chiedere la borsa di studio all’università. Un Isee più alto vuol dire rischiare di essere escluso da questi servizi e agevolazioni. Una follia, soprattutto in questo momento di crisi economica. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere all’Esecutivo un piano per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e mettere in sicurezza quelle più fragili, già piegate da due anni di pandemia”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.