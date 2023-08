Fisco: Milani (Fdi), ‘con ok aula governo Meloni verso riforma epocale’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale approvato in via definitiva dall’aula della Camera segna l’inizio di un percorso che porterà a un fisco più equo e più attento a cittadini e imprese; quest’ultime, in particolare, dovranno essere messe nelle condizioni di poter lavorare e produrre senza lo spettro di un fisco nemico a tutti i costi. Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale che, elemento fondamentale, diventa preventiva e non più repressiva. E’ una riforma strutturale ed epocale, poiché attesa da 50 anni e finalmente ora arriva grazie al governo Meloni che si fa carico di ridisciplinare una materia complessa e farraginosa come quella fiscale, con l’obiettivo di agevolare l’occupazione e la crescita della Nazione. Regole certe e un rapporto più equilibrato tra Stato e contribuenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.