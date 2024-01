Fisco: Misiani (Pd), ‘dati positivi su evasione derivano da scelte governi centrosinistra’

Gennaio 3, 2024

Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Secondo le stime del ministero dell’Economia in cinque anni, tra il 2016 e il 2021, l’evasione fiscale e contributiva (‘tax gap’) si è progressivamente ridotta, scendendo da 108 a 84 miliardi. La propensione al gap (il rapporto tra l’ammontare di imposte e contributi evaso e la base imponibile teorica) è diminuita a sua volta dal 21% al 15,3%”. Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd.

“Sono risultati che derivano innanzitutto dalle scelte coraggiose messe in atto dai governi di centrosinistra, a partire dall’introduzione della fatturazione elettronica. C’è ancora tantissimo da fare ma questi numeri dimostrano che il livello patologico di evasione in Italia non è affatto un destino ineluttabile”, aggiunge Misiani.