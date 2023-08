Fisco: Paita (Iv), ‘sì a delega, ma servono risposte su potere d’acquisto’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Oggi facciamo un atto di fiducia, dicendo sì a questa delega, che ha qualche ombra ma anche tante luci. In essa ci ritroviamo per avere fatto un lavoro all’interno del governo Draghi. Ma in autunno l’esecutivo Meloni dovrà arrivare con risposte serie, con un occhio di riguardo al recupero del potere d’acquisto degli italiani e in particolare del ceto medio”. Lo ha affermato in aula a palazzo Madama la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, durante le dichiarazioni di voto alla delega fiscale.

“Il paradosso di questa discussione – ha aggiunto Paita – è che le forze politiche che hanno sostenuto il governo Draghi, a cui appartiene la matrice politica di questa legge delega, ora la rinnegano e si schierano contro. E le forze politiche che da Draghi hanno assunto le coordinate fondamentali del provvedimento, ora lo spacciano per proprio”. “Noi di Italia viva vogliamo raccontare la verità e avere coerenza. Ci schieriamo quindi coerentemente con questa legge delega, dopo averla migliorata con i nostri emendamenti. Questo è il vero racconto, il resto è propaganda”, ha concluso Paita.