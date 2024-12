Fisco: pm ‘Meta offre servizi e fa profitti su dati utenti’, due indagati

9 Dicembre 2024

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – Sono due gli indagati nell’inchiesta su Meta – Gareth Lambe director nel periodo 2015-2018 e Maria-Begona Deidre Fallon Farrugia, con lo stesso ruolo nel periodo d’imposta 2019-2021 – chiusa dalla procura di Milano che contesta alla società di diritto irlandese una presunta evasione da oltre 877 milioni (non 887 milioni come precedentemente comunicato dalla procura, ndr) per non aver versato l’Iva per sette fiscalità, dal 2015 al 2021.

Nel provvedimento di chiusura indagine, firmato dai sostituti procuratori Giovanna Cavalleri, Cristian Barilli e Giovanni Polizzi, per la prima volta in un’indagine si discute del peso finanziario e fiscale dei dati.

In particolare, si sottolinea come la società, attraverso le proprie piattaforme di social network Facebook e Instagram, “offriva servizi digitali agli utenti nazionali in cambio dell’acquisizione e gestione per fini commerciali, dei dati personali di ciascun utente e delle informazioni inerenti le relative interazioni sulle piattaforme”, così da instaurare con i fruitori del servizio un rapporto di reciprocità paragonabile a operazioni permutative, evadendo – secondo l’ipotesi accusatoria – l’imposta sul valore aggiunto.