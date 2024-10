Fisco: Renzi, ‘patrimoniale? Far piangere i ricchi non funziona, aiutiamo i poveri’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Non aiuta la costruzione di una vera alternativa la scelta della sinistra di rilanciare come prima proposta la patrimoniale riprendendo lo slogan di Rifondazione Comunista: ‘Anche i ricchi piangano’. In un Paese normale, la priorità non è far piangere i ricchi, come facendo dell’invidia l’unico metro di azione in politica. No”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“La vera priorità è aiutare i poveri, i più deboli. Bisogna far ridere il ceto medio, non far piangere i ricchi. Noi non vogliamo alzare le tasse a chi ha di più, vogliamo abbassare le tasse a chi ha di meno. Lo abbiamo fatto durante gli anni del Governo, continuiamo a proporlo dall’opposizione. Anche perché se fai una mega patrimoniale in Italia senza tagliare la spesa, chi ha i soldi se ne va e il ceto medio paga il conto”, aggiunge il leader di Iv.