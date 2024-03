Fisco: Ricci (Pd), ‘dalla destra messaggio pericoloso su evasione’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “In campagna elettorale la destra propone sempre meno tasse, ma nella realtà le tasse sono aumentate. Guardiamo cosa è accaduto con l’ultima manovra: si è fatta una riforma dell’Irpef ridicola, con un calo di pochi euro e poi sono state mantenute le accise sulla benzina dopo aver promesso di toglierle. Con il Governo Meloni addirittura è tornata l’Iva al 10% per pannolini, assorbenti e prodotti per l’infanzia. Il risultato? La pressione fiscale è addirittura aumentata”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, intervenendo al programma tv in onda su La7, ‘l’Aria che tira”‘.

“Ma il messaggio più pericoloso che arriva dalla destra è ‘se vinciamo noi, chiuderemo un occhio se evadi le tasse’, ha aggiunto Ricci. “Dopodiché, i conti hanno la testa dura: la previsione di crescita su cui si basava la manovra era dell’1,2%, ma tutti gli enti certificatori, dall’Istat a Bankitalia, hanno ridotto la previsione allo 0,6%. Il che vuol dire che mancano 14 miliardi di copertura delle spese. Dove li prenderà il Governo Meloni? Tagliando ancora sulla sanità? Se questo è l’atteggiamento nei riguardi dell’evasione fiscale – conclude Ricci – da lì non si recupererà nulla”.