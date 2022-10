Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Ma poi chi va in giro con 10 mila euro in contanti ? A meno che … Condoni annunciati, flirt con i no vax, arretramento sulla lotta alla evasione fiscale. Tre messaggi culturali pessimi e pericolosi nei primi tre giorni del Governo”. Lo scrive su twitter Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, in merito alla proposta di legge presentata oggi dalla Lega di aumentare da 1000 a 10mila euro il tetto dei contanti.