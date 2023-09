Fisco: Rosa (Fdi), ’98 euro in più in busta paga, plauso a governo che non tradisce impegni’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “A ottobre il taglio al cuneo contributivo, voluto dal governo Meloni e rafforzato fino a sette punti in meno, farà crescere in media le buste paga di 98 euro, con più della metà degli italiani interessati dalla misura (circa il 57%) che beneficerebbe di importi superiori ai 100 euro. La misura, nell’attuale versione rafforzata, con ogni probabilità verrà rinnovata per tutto il 2024 nella prossima legge di bilancio. Un plauso al premier Meloni che dimostra ancora una volta di non tradire gli impegni presi con gli italiani e di mantenere le promesse del suo programma di governo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, membro della commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale del Senato.