Fisco: Rosato (Az-Iv), ‘stessa Draghi, ora si lavori ai decreti attuativi’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Con il voto di oggi alla Camera è legge la delega fiscale. Un testo che ricalca esattamente l’impostazione del governo Draghi di un anno fa, poi non approvata a causa della caduta dell’esecutivo. Come Terzo polo abbiamo dato il nostro convinto sostegno, perché continuiamo a giudicare nel merito delle proposte e non in base a chi le propone. Ora il governo lavori ai decreti attuativi per un fisco che possa realmente sostenere le famiglie e le imprese”. Così sui social il deputato di Azione e Italia Viva Ettore Rosato.