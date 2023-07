Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Il Pd su tutti i temi, come prima forza di opposizione, ha le sue proposte ma siamo sempre a disposizione per un confronto con le altre forze di opposizione sui potenziali terreni comuni. Non mancheranno elementi per unire gli sforzi su emendamenti anche di altre forze di opposizione”. Lo ha detto Elly Schlein presentando le proposte del Pd sul fisco.