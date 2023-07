Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo un problema di evasione fiscale e il governo Meloni in questi primi nove mesi va in direzione diametralmente opposta: hanno alzato il tetto del contante, inserito una decina di condono. Quando fanno certe affermazioni che abbiamo stigmatizzato” come il pizzo di Stato “stanno strizzando l’occhio agli evasori a scapito e danno di cittadini e imprenditori onesti”. Così Elly Schlein, alla presentazione alla Camera delle proposte Pd sul fisco.