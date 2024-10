Fisco: Schlein, ‘patrimoniale non è un tabù, ma va fatta bene per i miliardari’

6 Ottobre 2024

Roma, 6 ott (Adnkronos) – Patrimoniale? “Quale? Non e un tabù. Al G20, per iniziativa di Lula, hanno discusso di una iniziativa per i miliardari, una tassazione internazionale o europea”. Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole.

“Dobbiamo farla bene, non è un tabù, non è un tema generico per niente”, ha spiegato la segretaria del Pd.