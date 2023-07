Fisco: Schlein, ‘taglio cuneo fiscale priorità, il governo ha sbagliato nella riforma’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “L’inflazione morde tantissimo alle gambe delle famiglie, e ne abbiamo visto l’effetto in questi anni. Però servono anche risposte coraggiose. E quindi noi chiediamo che il taglio del cuneo fiscale sia reso strutturale, chiediamo di trovare le risorse che servono perché lo diventi”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo’.

“Per quanto riguarda l’evasione fiscale, io penso che il governo stia andando nella direzione sbagliato nel contrasto. Penso che fosse sbagliato alzare il tetto dell’uso del contante, penso che sia altrettanto sbagliato quando, agendo nella delega fiscale, si rischia di aumentare quelli che sono i condoni che sono su misura per alcune categorie quando sarebbe necessaria una grande opera di semplificazione per fare in modo che una riforma fiscale sia disegnata sui criteri di progressività, che stanno nel cuore della nostra Costituzione”, dice ancora la segretaria dem che poi afferma che “è giusto che ha chi ha di più, contribuisca in proporzione maggiore al benessere di tutta la collettività”.

“Sulla flat tax, mi preoccupa che quando abbassiamo le tasse anche ai ricchi rischiamo di far abbassare i servizi per i poveri, per coloro che quei servizi non se li possono permettere da soli”, conclude Schlein.