Fisco: Siracusano (Fi), ‘con riforma governo sistema più equo e meno oppressivo’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Entra nel vivo l’esame della cosiddetta delega fiscale alla Camera dei deputati, un disegno di legge fortemente voluto dal governo che avvia una decisa semplificazione della tassazione nel nostro Paese, dalla parte dei cittadini e delle imprese”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

“I redditi medi e medio bassi, in particolare, andranno a pagare meno tasse, e conseguentemente avranno più soldi in busta paga e dunque più potere d’acquisto: un risultato concreto ed estremamente importante anche in relazione all’aumento del costo della vita che abbiamo subito nell’ultimo anno. Le misure riguarderanno tanto i lavoratori dipendenti, quanto i liberi professionisti. Andiamo verso un fisco più equo, meno oppressivo, e più aderente alla realtà”, conclude.