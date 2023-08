Fisco: Tajani (Pd), ‘dati confermano che aspettativa condoni frena gettito corrente’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “L’aspettativa di futuri condoni e di impunità fiscale provoca effetti immediati sul gettito corrente. L’avevo detto in aula al Senato rivolgendomi al viceministro Leo durante la discussione generale sulla delega fiscale. Ed è esattamente quello che sta succedendo. Come anche il Corriere di oggi segnala. Le entrate fiscali ordinarie stanno andando male, le misure di recupero straordinario come la rottamazione delle cartelle risentono degli annunci improvvidi di vari esponenti del governo. E i conti non tornano. Con il rischio che l’esecutivo abbia la tentazione di utilizzare le risorse della tassazione straordinaria delle banche sulle spese ordinarie invece che su misure straordinarie a sostegno dei mutui gravosi e delle fasce più deboli. Sarebbe sbagliato e grave dopo l’accelerata e la retromarcia fatta sulle banche che rischia di rendere più dannosa che benefica una misura che aveva una propria razionalità redistributiva. Non smetteremo di vigilare e far valere le prerogative del Parlamento su questi temi”. Così la senatrice Cristina Tajani, capogruppo Pd in commissione Finanze a Palazzo Madama.