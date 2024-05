Fisco: Tajani, ‘redditometro superato, presenterò proposta per abrogarlo’**

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il redditometro non funziona, è uno strumento superato e Forza Italia farà di tutto perché venga abolito. Non è escluso che io possa presentare al prossimo Consiglio dei Ministri una proposta per abrogarlo”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina a margine del seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia”.

Il redditometro “è un a scelta obsoleta, che, senza polemiche, non funziona – ha aggiunto Tajani – e va nella direzione assolutamente opposta rispetto a quella della nostra riforma fiscale. E’ uno strumento inquisitorio, che piaceva ai governi di sinistra e che a noi non convince. Non è utile e non porta a risultati, fa crescere i contenziosi e quindi dev’essere assolutamente tolto dal nostro sistema. Ne parlerò nel Consiglio dei ministri, quando verrà il vice ministro Leo. Gli chiederò l’abolizione e farò la proposta di un testo per eliminarlo dalla nostra legislazione”.