Fisco: Testa (Fdi), ‘riforma epocale attesa da 50 anni’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “A soli 10 mesi dall’insediamento del governo Meloni è stata approvata la riforma fiscale attesa da circa 50 anni. Finalmente avremo un sistema tributario più chiaro e snello. A sostegno dei redditi più bassi dei lavoratori dipendenti. Si introduce una riforma della riscossione e del contenzioso, regole certe per le aziende che vogliono venire in Italia a investire e creare lavoro. Vengono compiuti i primi passi per elevare lo statuto del contribuente a legge di rango costituzionale. Inversione dell’onere della prova a favore del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate ed infine incentivi alle assunzioni. Stiamo parlando di una riforma epocale di cui andiamo fieri”. Lo ha detto in dichiarazione generale in aula Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Finanze della Camera.