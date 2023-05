Maggio 24, 2023

Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – Attuando la riforma del Fisco, che dovrebbe affrontare “fragilità di lunga data” abbassando il carico sul lavoro, è “cruciale preservare la progressività del sistema, ridurne la complessità, aumentare gli incentivi per il lavoro, rafforzare la tax compliance e assicurare che sia neutrale per il bilancio”. Lo sottolinea la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia.