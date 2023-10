Fmi: Gaspar, debito Italia cala lentamente, servono politiche più ambiziose

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – “Nelle stime che abbiamo appena diffuso il rapporto debito pil in Italia scende, ma lo fa molto lentamente, restando ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. Per abbassare questo rapporto per l’Italia ci sono due elementi cruciali, uno sono le riforme strutturali che aumenterebbero la crescita, il secondo sono scelte supplementari ambiziose sul fronte dell’aggiustamento dei conti pubblici, rafforzando gli obiettivi” in materia di conti pubblici. Lo afferma il direttore del dipartimento Affari fiscali del fondo Monetario Internazionale, Vitor Gaspar, in conferenza stampa dopo la presentazione del Fiscal Monitor a Marrakech.