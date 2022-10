Fmi: in 2022 inflazione Italia all’8,7%, disoccupazione all’8,8%**

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – In un’Eurozona che quest’anno dovrebbe registrare un balzo dell’inflazione all’8,3% (era al 2,6% lo scorso anno), l’Italia registra il balzo più forte, con un indice dei prezzi in aumento all’8,7%, pari a +6,8 punti sul dato dello scorso anno, l’aumento maggiore fra le economie del G7. Lo stima il Fondo Monetario Europeo nel World Economic Outlook appena diffuso, in cui prevede sempre per l’inflazione in Italia un leggero rallentamento nel 2023 al 5,2% in un’Eurozona stimata al 6,2%. Sul fronte disoccupazione, dopo il leggero miglioramento previsto per quest’anno, con un tasso all’8,8% dal 9,5% del 2021, per l’Italia il Fondo stima un rialzo nel 2023 al 9,4%.