Fmi: in Italia possibili problemi redditività per banche più deboli

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. – (Adnkronos) – Anche se “hanno resistito bene alla crisi pandemica”, In Italia è “prioritario” mantenere l’attenzione “sulle banche più deboli, la cui redditività e modelli di business potrebbero essere ulteriormente messi in discussione dalle crisi” che si sono succedute. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese ricordando come “il rallentamento della crescita economica aumenta il rischio di stress in alcune piccole banche con qualità degli attivi e capitale già bassi”.

Il Fondo suggerisce di “proseguire solide valutazioni prudenziali con revisioni mirate della qualità degli attivi per identificare preventivamente le banche vulnerabili, compresi gli istituti meno significativi”. Ma “per ridurre il rischio morale” i tecnici di Washington invitano a “evitare l’utilizzo delle risorse del sistema di garanzia dei depositi del settore bancario italiano per prevenire i fallimenti bancari al di fuori della risoluzione o della liquidazione, a meno che non vi siano forti prospettive di risanamento di successo e redditività a lungo termine”.