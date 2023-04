Fmi: per Italia stima deficit 2023 al 3,7% e debito al 140,3%

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Il Fondo Monetario Internazionale conferma per il 2023 per l’Italia il target tendenziale di deficit del 3,7% espresso nel Def, con un rapporto debito pil al 140,3%. E’ quanto mostrano le tabelle contenute nel Fiscal Monitor appena diffuso. Per il nostro paese, secondo l’organizzazione, quest’anno si dovrebbe tornare a un avanzo primario (ovvero la differenza fra incassi e spesa, escluso il peso degli interessi sul debito) dello 0,4% del Pil , con un incremento allo 0,8% nel 2024.